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بالصور| نبيلة عبيد وليلى علوي ونجوم الفن بحفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

08:23 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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جدة- منى الموجي:

يفتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم في جدة بالمملكة العربية السعودية دورته الرابعة، بحضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

ومن بين أبرز الحضور: ليلى علوي، نبيلة عبيد، يسرا، إلهام شاهين، منى زكي، أحمد حلمي، أمينة خليل، ريا أبي راشد، لميس الحديدي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، عامر خان، صبا مبارك، حسن الرداد، ماجد المصري، مي عمر، المخرج محمد سامي، محمد ثروت، ماجدة زكي، نادين نسيب نجيم، عبدالمحسن النمر، إبراهيم حجاج، محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، أسيل عمران.

يشهد الحفل تكريم النجمة منى زكي، كما سيتم عرض فيلم ضي.. سيرة أهل الضي، إخراج كريم الشناوي، بطولة أسيل عمران، إسلام مبارك ومجموعة من الفنانين.

وشهد المهرجان اليوم الخميس قبل ساعات من حفل افتتاحه إقامة جلسة حوارية للنجم الهندي عامر خان، وجلسة أخرى للنجمة العالمية إيميلي بلانت، وأدارت الجلستين الإعلامية ريا أبي راشد.

نجوم الفن ليلى علوي نبيلة عبيد يسرا إلهام شاهين منى زكي مايكل دوجلاس حسن الرداد السعودية مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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