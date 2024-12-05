حلمي ومنى زكي وأمير المصري.. 25 صورة النجوم في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب- مروان الطيب:

يواصل عدد كبير من نجوم وصناع السينما حول العالم، التوافد على حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، والذي يقام في جدة.

ويشهد حفل الافتتاح، حضور عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم وهم نادية الجندي، يسرا اللوزي، ظافر العابدين، أحمد حلمي، منى زكي، أروى جودة، عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، الإعلامية بوسي شلبي، أمير المصري، المخرج العالمي سبايك لي، الممثل العالمي مايكل دوجلاس، وزوجته النجمة كاثرين زيتا جونز، ميلا الزهراني، حسين العسيري، النجمة العالمية إيفا لونجوريا باركر.

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.

يذكر أن، مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، يقام في الفترة من 5- 14 ديسمبر 2024.

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