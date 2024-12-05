لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حلمي ومنى زكي وأمير المصري.. 25 صورة النجوم في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

07:47 م الخميس 05 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    مايكل دوجلاس من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 25 صورة
    ظافر العابدين
  • عرض 25 صورة
    حضور كبير لنجوم وصناع السينما بحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 25 صورة
    بوسي شلبي ويسرا اللوزي من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 25 صورة
    بوسي شلبي وخالد عبد الجليل ومحمد الشرنوبي
  • عرض 25 صورة
    بوسي شلبي مع مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز
  • عرض 25 صورة
    بوسي شلبي مع الممثل العالمي مايكل دوجلاس
  • عرض 25 صورة
    النجوم يتوافدون على حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 25 صورة
    عمرو منسي وخالد عبد الجليل
  • عرض 25 صورة
    المخرج والمنتج حسين العسيري
  • عرض 25 صورة
    النجمة العالمية إيفا لونجوريا باركر
  • عرض 25 صورة
    كواليس حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائ
  • عرض 25 صورة
    الفنانة نادية الجندي
  • عرض 25 صورة
    الفنانة يسرا اللوزي من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 25 صورة
    الفنانة أروى جودة
  • عرض 25 صورة
    الفنانة أروى جودة من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 25 صورة
    المخرج العالمي سبايك لي
  • عرض 25 صورة
    الفنان أمير المصري
  • عرض 25 صورة
    الإعلامية بوسي شلبي
  • عرض 25 صورة
    الإعلامية بوسي شلبي والفنانة يسرا اللوزي
  • عرض 25 صورة
    أروى جودة من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 25 صورة
    أحمد حلمي ومنى زكي
  • عرض 25 صورة
    الفنانة نادية الجندي من مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 25 صورة
    الفنان ظافر العابدين
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

يواصل عدد كبير من نجوم وصناع السينما حول العالم، التوافد على حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، والذي يقام في جدة.

ويشهد حفل الافتتاح، حضور عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم وهم نادية الجندي، يسرا اللوزي، ظافر العابدين، أحمد حلمي، منى زكي، أروى جودة، عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، الإعلامية بوسي شلبي، أمير المصري، المخرج العالمي سبايك لي، الممثل العالمي مايكل دوجلاس، وزوجته النجمة كاثرين زيتا جونز، ميلا الزهراني، حسين العسيري، النجمة العالمية إيفا لونجوريا باركر.

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة. 

يذكر أن، مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، يقام في الفترة من 5- 14 ديسمبر 2024.

اقرأ أيضا:

انضمام لطيفة وحكيم وهشام عباس لنجوم ونجمات حفل تكريم الملحن محمد رحيم

مخرج يهاجم محمد سعد.. ومؤلف "الدشاش" يوضح ما حدث

مهرجان البحر الأحمر السينمائي جدة يسرا اللوزي ظافر العابدين منى زكي أحمد حلمي نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
آسر ياسين من مهرجان البحر الأحمر السينمائي: "زرت السعودية هذا العام أكثر من أهلي"

إعلان

إعلان