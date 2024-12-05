الباليرينا العالمية أرمينيا كامل تكشف كواليس رحلتها في مصر لـ إيمان أبو طالب.. الجمعة

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كتبت- سهيلة أسامة:

في لقاء خاص وحصري، تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض، على شاشة تلفزيون الحياة، راقصة الباليه العالمية الفنانة أرمينيا كامل يوم الجمعة القادم.

كشفت أرمينيا كامل، خلال اللقاء أنها بدأت الباليه وعمرها 5 سنوات، موضحة أن والدها كان مهندس ووالدتها محاسبة في البنك، وأصرت على لعب الباليه رغم معارضة الأسرة بسبب الدراسة.

وقالت أرمينيا إن الموهبة والالتزام هما أساس تعلم الباليه وأنها تعرفت على زوجها د. عبد المنعم كامل، أثناء تواجده في مدرستها بإيطاليا مشيرة إلى أن كامل كان مثقفا ولديه خبرات كبيرة في الباليه.

وصرحت أرمينيا بأنها أحبت الخروج في شوارع مصر مع زوجها والذهاب للسينما ودور العرض مؤكدة أن أكبر مشكلة واجهتها في مصر، وهي اللغة العربية.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض، يذاع الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة، على شاشة تلفزيون الحياة، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.