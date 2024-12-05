صور.. مي الغيطي تعلن عن خطوبتها

بالصور.. ريم سامي في أشهر حملها الأخيرة من حفل افتتاح مهرجان البحر

كتب- مروان الطيب:

أعلنت الفنانة مي الغيطي، عن خطوبتها من شاب خارج الوسط الفني وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وخضعت مي لجلسة تصوير رومانسية، ظهرت خلالها مع خطيبها وعلقت: "رسميًا، اتخطبت لصديقي الدكتور أندرياس براون، الحمد لله، شكرًا لأصدقائي الأعزاء على جعل هذا اليوم مميزًا".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة مي الغيطي كانت بمسلسل "مسار إجباري" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا:

مخرج يهاجم محمد سعد.. ومؤلف "الدشاش" يوضح ما حدث

هيفاء وشيرين وشاكوش.. نجوم حققت معهم الموسيقيين في 2024