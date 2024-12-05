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صور.. مي الغيطي تعلن عن خطوبتها

06:29 م الخميس 05 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الفنانة مي الغيطي
  • عرض 7 صورة
    مي الغيطي تحتفل بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني
  • عرض 7 صورة
    مي الغيطي على إنستجرام
  • عرض 7 صورة
    مي الغيطي تحتفل بخطوبتها
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    مي الغيطي في جلسة تصوير رومانسية مع خطيبها
  • عرض 7 صورة
    مي الغيطي
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كتب- مروان الطيب:

أعلنت الفنانة مي الغيطي، عن خطوبتها من شاب خارج الوسط الفني وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وخضعت مي لجلسة تصوير رومانسية، ظهرت خلالها مع خطيبها وعلقت: "رسميًا، اتخطبت لصديقي الدكتور أندرياس براون، الحمد لله، شكرًا لأصدقائي الأعزاء على جعل هذا اليوم مميزًا".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة مي الغيطي كانت بمسلسل "مسار إجباري" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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مي الغيطي إنستجرام مي الغيطي الدكتور أندرياس براون
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