بعد تكريمها.. فردوس عبدالحميد تتصدر تريند "جوجل"

كتبت- سهيلة أسامة:

تصدرت الفنانة فردوس عبد الحميد تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد تكريمها في الحفل الذي أقيم مساء أمس في المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وشهد الحفل حضور نخبة من نجوم وصناع المسرح المصري، وكان من أبرز الحضور الفنانة سميرة عبد العزيز، والفنان رشوان توفيق، والفنانة عفاف شعيب، والشاعر جمال بخيت، والمخرج محمد فاضل.

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