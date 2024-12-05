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بعد تكريمها.. فردوس عبدالحميد تتصدر تريند "جوجل"

04:53 م الخميس 05 ديسمبر 2024

الفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد

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كتبت- سهيلة أسامة:

تصدرت الفنانة فردوس عبد الحميد تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد تكريمها في الحفل الذي أقيم مساء أمس في المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وشهد الحفل حضور نخبة من نجوم وصناع المسرح المصري، وكان من أبرز الحضور الفنانة سميرة عبد العزيز، والفنان رشوان توفيق، والفنانة عفاف شعيب، والشاعر جمال بخيت، والمخرج محمد فاضل.

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الفنانة فردوس عبد الحميد تكريم فردوس عبد الحميد فردوس عبد الحميد
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