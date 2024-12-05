قبل ساعات من إقامته.. نجل شقيق العندليب يوضح موقف الورثة من حفل "سواح"

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كتب-مصطفى حمزة:

نفى محمد شبانة "نجل شقيق عبدالحليم حافظ "، ما تردد عن اعتراض ورثة العندليب الأسمر، على الحفل المقام تحت عنوان "سواح"، والذي يقدمه الفنان مدحت صالح والفنانة مي فاروق، بالمتحف المصري الكبير مساء اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر.

نجل شقيق العندليب، في تصريح خاص لـ" مصراوي"، علق على المثار بشأن موقف الورثة، وقال: "لم يحدث أي اعتراض، ومعنديش أي فكرة بشأن خبر وجود أي إنذار من الورثة، بخصوص الحفل".

محامي ورثة العندليب الخبير القانوني حسام لطفي، من جانبه رد على سؤال "مصراوي": "لا علم لي بوجود إنذار تم إرساله من الورثة".

الحفل الذي يقام مساء اليوم، برعاية وزارة الثقافة وشركة RMC العالمية، تراوحت أسعار تذاكره بين 2000، و3500، و 4500، و 6000 جنيه،و تم بيعها بالكامل، وفقا لما أعلنته الجهة المنظمة.

ويقدم الفنان مدحت صالح، فقرته الغنائية، بمشاركة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، فيما تقدم الفنانة مي فارق، فقرتها بمشاركة فرقة بقيادة المايسترو تامر فيظي.

ويشهد الحفل تقديم باقة من أشهر أغاني العندليب، ومنها "أهواك" و"زي الهوا" و"جبار".