أوس أوس يكشف تفاصيل لقائه بوالدة كريستيانو رونالدو.. فيديو

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان محمد اسامة الشهير بـ "أوس أوس"، تفاصيل لقائه بوالدة لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو أثناء تواجده في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال خلال لقائه في برنامج "عرب وود": "والله أنا مبسوط جدًا ومن عشاق كريستيانو من زمان جدًا فطبعًا عارف كل الناس اللي بتدخل عنده مامته وخالته وكل الناس، فشوفتها بتفطر وكنا مع بعض في مكان واحد وتعرفنا على بعض واتكلمت معاها، وحتى أنا لابس الساعة بتاعت كريستيانو بتشوف الصحة والحاجات دي".

يذكر أن الفنان محمد أسامة "أوس أوس" عرض له مؤخرًا مسرحية "التليفزيون" وكانت ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وهي بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، أوس أوس، محمود حافظ، سليمان عيد، وبدرية طلبة، وإخراج محمد الصغير.

View this post on Instagram A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

اقرأ أيضًا:

بالصور..ميرهان حسين تنشر صور من أحدث جلسة تصوير

مهرجان البحر الأحمر.. عامر خان: لا أختار سيناريوهات تكسر الأعراف عن قصد.. وهذه المسألة تقلقني دائما

في حب العندليب.. مدحت صالح ومي فاروق يحييان حفلًا غنائيًا بالمتحف المصري

محمد عبدالرحمن يعلن عن بدء تصوير مسلسل "برستيج"

نرمين الفقي بصحبة أصدقائها في أحدث ظهور لها.. صور