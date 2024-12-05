بالفيديو.. رانيا يوسف تكشف عن أسباب انضمامها لمسرحية "حاوريني يا كيكي"

كتبت- نوران أسامة:

تحدثت الفنانة رانيا يوسف، عن أسباب مشاركتها في مسرحية "حاوريني يا كيكي"، التي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال لقائها في برنامج "عرب وود".

وقالت رانيا: "اللي خلاني أشارك فيها إنها كوميدي وخفيفة، الناس عايزة تتبسط وتغير مودها، الناس مش عايزة تصحى الصبح كل يوم تسمع أخبار مش لطيفة، يعني الدنيا قاسية بما فيه الكفاية فـ خلينا إحنا نطري على قلبنا وعلى قلب الناس و تنبسط وتغير مودها".

ويشارك في العرض المسرحي عدد من نجوم الفن من بينهم دينا الشربيني، الفنانة هالة صدقي، رانيا يوسف، أوس أوس، دياب، أحمد عبدالوهاب، أحمد سلطان وأحمد عبدالهادي، وتأليف هاني الطمباري، وإخراج بتول عرف، ويستمر العرض من 4 إلى 8 ديسمبر الجاري.

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