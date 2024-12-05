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محمد مهران بصحبة حمادة هلال وغادة عادل في كواليس مسلسل "المداح الجزء 5"

03:41 م الخميس 05 ديسمبر 2024

محمد مهران من كواليس المداح 5

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كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان محمد مهران صورة جديدة من كواليس مسلسل "المداح - أسطورة العودة""، المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2025.

ونشر "مهران"، الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر مع الفنان حمادة هلال والفنانة غادة عادل.

يذكر أن مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.

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الفنان محمد مهران مسلسل المداح - أسطورة العودة حمادة هلال
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