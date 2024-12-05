"الوحيد والفريد".. عزيز الشافعي يوجه رسالة لحسين الجسمي

كتبت- سهيلة أسامة:

نشر الملحن عزيز الشافعي صورة تجمعه بالفنان حسين الجسمي عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام".

وعلق "الشافعي" على الصورة: "هو الوحيد والفريد حسين الجسمي، شكراً يا صديقي العزيز على الترحيب الحار".

جدير بالذكر، أن الفنان الإماراتي حسين الجسمي قدم أغنية وطنية جديدة بمناسبة الذكرى الـ53 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الأغنية من تلحين ماجد عبدالله، فيما تولى زيد عادل عملية التوزيع الموسيقي. المكس والماستر علي الأمير.

عيد الاتحاد عُرضت من خلال فيديو كليب تضمن مشاهد أرشيفية عبر قناة الفنان حسين الجسمي على موقع اليوتيوب، إضافة إلى بثها عبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية.

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