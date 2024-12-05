منصة "Watch It" تطرح البوستر الرسمي لمسلسل "ساعته وتاريخه"

كتبت- سهيلة أسامة:

طرحت منصة watch it البوستر الرسمي لمسلسل "ساعته وتاريخه"، ومن المقرر أن تُعرض أولى حلقاته اليوم، الخميس 5 ديسمبر.

ساعته وتاريخه" يقدمه مواهب ونجوم برنامج "كاستنج"، الذي تعرضه قناة "dmc"، فيما يدور المسلسل في إطار من التشويق حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.

ويعد برنامج "كاستنج" الذي تعرضه "dmc" أحدث إنتاجات United Studios ويعرض كل خميس وجمعة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويهدف إلى اختيار 13 ممثلًا جديدًا لمنحهم الفرصة للظهور في أدوار البطولة في مسلسل تليفزيوني جديد من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، فيما يشرف على الاختيار وإخراج وكتابة المسلسل عمرو سلامة.

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