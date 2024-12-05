قبل "سحر" كريم هاشم.. ماذا فعلت الأيام في أطفال "بلية ودماغه العالية"؟

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كتب-مصطفى حمزة:

ظهور الممثل كريم هاشم، بعد 24 عام من مشاركته في عرض فيلم "بلية ودماغه العالية"، جدد الحديث عن مصير أبطال الفيلم الذين شاركوا مع النجم محمد هنيدي.

كريم هاشم الذي ظهر في الفيلم، وأدى شخصية طفل يدعى جولد فنجر، خلال ظهوره في برنامج "القاهرة اليوم"، قال: "في بداية 2014 حصلي تخبط في حياتي، دخلت في سحر حد عمله لي وغبت عن الواقع، عن مدرستي ورياضتي وشغلي، أنا مكنتش أنا".

كريم هاشم، أضاف: "معشتش فترة الطفولة لأن الموضوع خد معايا سنين.. عرفت في 2017، بدأت أفهم، قعدت كل السنين دي عطلان، بحاول أشتغل مش عارف".

وشارك كريم هاشم، خلال فترة طفولته، في مسلسلات عديدة، منها "الجانب الآخر"، وبعد ظهوره في فيلم "بلية ودماغه العالية"، شارك في فيلم "جالا جالا"،الذي عرض عام 2001.

تفاهة

ثاني أطفال "بلية ودماغه العالية"، هو صلاح مجاهد، الذي أدى شخصية الطفل "تفاهة".

بعد 21 عاما، من عرض الفيلم، كانت عودة "صلاح" للظهور، عقب إلقاء القبض عليه لاتهامه بالإتجار في المخدرات، وحيازته مسحوق الهيروين.

أم الشحات

الفنانة علياء عساف، التي قدمت في "بلية ودماغه العالية" ، دور الطفلة "أم الشحات"، كانت الوحيدة من الثلاثي التي واصلت نشاطها الفني.

وظهرت علياء، منذ 5 سنوات، في برنامج "صاحبة السعادة" وتحدثت عن دورها، وقالت: "لحد دلوقتي بيتسف عليا بسبب الشخصية، وبيندهوا عليَّ باسم الشحات".

وتقوم علياء، عبر صفحاتها في مواقع فيسبوك، و"انستجرام"، بالترويج والتسويق، لمنصات تجارية، وتقدم نفسها كموديل.

وشاركت علياء عساف، في عدة أفلام ومسلسلات، منذ ظهورها عام 2000، في الفيلم، وحتى عام 2019، منها شجيع السيما، وحديث الصباح و المساء، ورحلة حب، وبطة وأخواتها، أوقات فراغ، كاريوكا، كابتن هيما، الداعية، تفاحة آدم، ابن حلال، وكان آخر ظهور فني لها، في مسلسل "بحر".

فيلم "بلية ودماغه العالية" تأليف مدحت العدل، وإخراج نادر جلال، وبطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، و سعيد صالح، و هالة صدقي، و محمد شرف.

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علياء في صاحبة السعادة