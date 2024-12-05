متحدث الموسيقيين يحسم موقف النقابة من مشاركة كزبرة في "الحريفة 2"

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كتب-مصطفى حمزة:

دخلت أغنية "أنا وإنت"، التي طرحها مؤدي أغاني المهرجانات كزبرة، قوائم المحتوى الموسيقى الرائج، في موقع يوتيوب.

محمد عبدالله "وكيل نقابة المهن الموسيقية و المتحدث الرسمي"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "كزبرة منذ صدور قرار إيقافه، ومنعه من الغناء، لا علاقة له إطلاقا بالنقابة".

وتابع: "ما قدمه كزبرة، ومشاركته في الفيلم، قد تكون بموجب تصريح من نقابة المهن التمثيلية، وما يقدمه من غناء، يأتي في إطار درامي".

الأغنية التي طرحها مؤدي أغاني المهرجانات أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة"، ضمن الحملة الدعائية لفيلم الحريفة 2: الريمونتادا"، أمس الأربعاء، وصلت إلى المركز الـ 15، ضمن قوائم المحتوى الموسيقى الرائج، في موقع يوتيوب.

أغنية "أنا و أنت"، من كلمات وألحان تايسون، عمرو المشاكس، حازم اكس، ميكساج وماستر مروان بلو .

فيلم "الحريفة ٢" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

أغنية كزبرة