محمد ثروت: "سمير غانم مدرسة وهذه تفاصيل أول صورة جمعتني به"

كتبت- نوران أسامة:

تحدث الفنان محمد ثروت عن بداية تعارفه بـ الفنان سمير غانم، وذلك خلال لقائه بـ بودكاست "فايق ورايق"، تقديم الإعلامي إبراهيم فايق.

وقال ثروت: "والدي يوم عيد ميلادي جاب تذكرتين مسرح، كانت تقريبًا لمسرحية فارس وبني خيبان، أو أخويا هايص وأنا لايص، قالي: (تعالى هنخرج)، ووقتها كنت عندي 8 سنين، وكنت فرحان جدًا، مش لأني رايح مسرحية، لكن لأني رايح أشوف سمير غانم، لما دخلت الصالة، اكتشفت إن المسرح مختلف تمامًا عن اللي كنت بشوفه في التلفزيون، كان زي الحلم، الخشب، الكراسي، كل حاجة مبهرة".

وتابع: "بدأت المسرحية، وكنت مركز جدًا في تفاصيلها. فجأة ظهر سمير غانم، وعيني ماتشالتش من عليه، وبعد المسرحية، اتصورت معاه صورة، وده كان أسعد يوم في حياتي، ولحد دلوقتي محتفظ بالصورة."

وأضاف: "قابلته لأول مرة في كواليس مسلسل لهفة، وعملت معاه مشهد، كان مبسوط جدًا ومدح فيا، ومكنش يعرف الحكاية، بعد كده وريته الصورة، ومن يومها بقيت لازق فيه، لأن هو بالنسبة لي مدرسة وأنا بحب المدرسة بتاعته."

يذكر أن الفنان محمد ثروت ينتظر عرض مسلسله "موعد مع الماضي"، تدور أحداث مسلسل "موعد مع الماضي" في إطار من التشويق والإثارة، حول يحيى الذي فقد أخته نادية في رحلة غوص، يتم اتهامه بقتلها زورًا ويقضي عقوبة السجن بدلًا من الجاني الحقيقي.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من آسر ياسين، شريف سلامة، صبا مبارك، ركين سعد، شيرين رضا، تأليف محمد المصري، إخراج سدير مسعود.

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