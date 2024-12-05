انضمام لطيفة وحكيم وهشام عباس لنجوم ونجمات حفل تكريم الملحن محمد رحيم

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كتب-مصطفى حمزة:

تشهد استعدادات حفل تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم، ترحيب واسع من نجوم الأغنية، للمشاركة في الحفل الذي تتولى تنظيمه جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة الشاعر مدحت العدل، وتحت رعاية وزير الثقافة د.أحمد هنو.

ودخل قائمة المشاركين والحاضرين في الحفل، المطرب حكيم، والنجم هشام عباس، والمطربة لطيفة، والمطربة المغربية جنات.

اللجنة المنظمة لحفل تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم، عقدت الثلاثاء الماضي، أول جلساتها، عقب الإجتماع الذي تم بين وزير الثقافة د.أحمد هنو، ود. مدحت العدل "رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين".

الشاعر فوزي إبراهيم "أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "اللجنة المنظمة عقدت أولى جلساتها مع د. لمياء زايد رئيس دار الأوبرا بالأمس للوقوف علي ترتيبات وتفاصيل الحفل، وكان الاجتماع بحضور مخرج الحفل د. عادل عبده والمايسترو مصطفى حلمي والشاعر مصطفى مرسي والملحن شريف حمدان".

وعن نجوم ونجمات الغناء المشاركين، والحاضرين في الحفل، قال الشاعر: "المطرب الكبير محمد ثروت، والفنان حميد الشاعري، والنجوم تامر حسني، إيهاب توفيق، ومحمد محيي، ومي فاروق، هيثم شاكر، الديفا سميرة سعد، رحبوا جميعا بالمشاركة في تكريم مبدع موسيقي طالما أثرى الساحة بإبداعاته، الموسيقار الراحل محمد رحيم".

جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة د.مدحت العدل، سبق وأعلنت عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، عن تنظيم حفل تكريم الموسيقار المصري الكبير الراحل محمد رحيم، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الأربعاء الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤،تحت رعاية السيد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.