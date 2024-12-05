في حب العندليب.. مدحت صالح ومي فاروق يحييان حفلًا غنائيًا بالمتحف المصري

كتبت- سهيلة أسامة

يستعد الفنان مدحت صالح والنجمة مي فاروق لإحياء حفل غنائي، مساء اليوم الخميس 5 ديسمبر، على مسرح المتحف المصري، تحت عنوان "سواح".

ويأتي الحفل ضمن أمسية خاصة تُقام في حب العندليب عبد الحليم حافظ، حيث يقدم الفنان مدحت صالح، فقرته الغنائية، بمشاركة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، فيما تقدم الفنانة مي فاروق، فقرتها بمشاركة فرقة بقيادة المايسترو تامر فيظي.

ويُقام الحفل برعاية وزارة الثقافة وشركة RMC العالمية، تراوحت أسعار تذاكره بين 2000، و3500، و 4500، و 6000 جنيه.

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