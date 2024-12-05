بالصور| 5 فنانات اعترفن بالخضوع لعمليات تجميل.. آخرهن تعرضت للتشوه

كتب- مروان الطيب:

كشف عدد من نجمات الوسط الفني عن إجراء عمليات تجميلية سواء من أجل علاج عيوب أو للظهور بشكل ملفت، وذلك عبر البرامج التليفزيونية أو اللقاءات الصحفية أو عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان آخرهن الفنانة هنا الزاهد التي كشفت عن إجراء عملية تجميلية بالأسنان على الرغم من حبها واقتناعها بجسدها إلا أنها قررت الخضوع لعملية تجميل من أجل الظهور بشكل مميز.

ونستعرض لكم أبرز النجمات اللواتي أعلن إجراء عمليات تجميل في التقرير التالي:

لقاء سويدان

تحدثت الفنانة لقاء سويدان، عن خضوعها لعملية تجميل في الأنف نظرًا لكونها كانت سببًا في مضايقتها على حد قولها، وأوضحت أن من يقوم بأي عمليات تجميلية لابد وأن يصارح الجمهور "لأن الناس حافظة شكلنا على حد قولها" وأن التنكر لا يقتصر على الفنانين فقط، وهو ما تنبذه الأديان السماوية.

هنا الزاهد

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن إجراء عملية تجميل في الأسنان، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وقالت إنها خضعت لعملية تجميلية في أسنانها وأقدمت على تعديل شكل "سنتين" بعد تعرضها للتنمر، وعلقت: "أنا عملت مصيبة حلوة أوي، مكنتش مصدقة إني في يوم أعملها، أخيرًا عدلت السنتين".

ميسرة

كشفت الفنانة ميسرة، عن خضوعها لعملية تجميلية في الأنف وعن فشل العملية وأن ما حدث هو "عقاب من الله"، وقالت: "أنا كانت مناخيري كويسة، وعملت عمليتين تجميل واحدة فرنسا والتانية في مصر، والخطأ الأول كان في مصر، وكنت قبل ما ادخل الوسط عملت العملية وكان الدكتور غاوي نيكول كيدمان، والحمد لله بوظها يعني، هتك غضاريف وكسر عظم، وسافرت فرنسا بعد سنة، والدكتور اللي هناك اشتغل كتير فيها، وبعد كده قالي على اسم دكتور عالمي عندنا في مصر، روحت له وظبطها وخلاص بس تعبت.

حورية فرغلي

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن خضوعها لعملية تجميلية بالأنف على خلفية سقوطها من فوق الحصان وأجرت ما يقرب من 17 عملية جراحية كان آخرها استئصال الرحم، وتحدثت حورية عن معاناتها من الألم وأن الكتمان هو رفيقها للأبد.

وفاء سالم

كشفت الفنانة وفاء سالم، عن استدراجها من قبل عدد من أطباء التجميل، وأنها لم تكن تدرك ما يحدث، وتعرضها لفخ كونها فنانة معروفة وأن هذا الأمر يساعد هؤلاء الأطباء على جلب المزيد من الزبائن

وقالت: "أنا استدرجت لبعض الأسماء الكبيرة من دكاترة التجميل بيحبوا دايمًا يبقى عندهم فنان له أرضية عند الناس، وبيبقى ابتزاز نفسي والنجوم بتقبل، وفي أول استدراج أنا ماكنتش فاهمة، وأنا في حياتي الطبيعية لا بعمل ميك اب ولا شعري، وفي النمر الأسود كنت بغسل شعري واطلع على الشاشة، والميك أب كان بسيط جدًا، وبدأت المأساة بأني استدرجت الأول لحوار وكلام بإلحاح تعالي اتفرجي، واتقالي كلام معسول كتير، وهعملك هنا تاتشاية وشوية فيلر هنا، لقيت بقي مش عارفة أتكلم ولا أنطق وبقيت في حالة عصبية شديدة جدًا".

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