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بالصور..ميرهان حسين تنشر صور من أحدث جلسة تصوير

01:09 م الخميس 05 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 8 صورة
    ميرهان حسين صور جديدة
  • عرض 8 صورة
    ميرهان حسينن
  • عرض 8 صورة
    ميرهان حسين أنيقة
  • عرض 8 صورة
    الفنانة ميرهان حسين
  • عرض 8 صورة
    ميرهان حسين تخطف الأنظارط
  • عرض 8 صورة
    ميرهان حسين صورة جديدة
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ميرهان حسين متابعيها، على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت تفاعل جمهورها.

ونشرت ميرهان الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، و وضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "قمرة، منورة الدنيا كلها، ضحكتك حياة، عسولة، صباحك زي الياسمين، أنيقة".

يذكر أن الفنانة ميرهان حسين، تنتظر عرض أحدث أعمالها، إذ تشارك في بطولة مسلسل "أمير العوامري" مع الفنان هاني سلامة، والذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2024، إلا أنه خرج من السباق قبل انطلاقه بأيام، على أن يتم عرضه خلال الفترة المُقبلة.

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ميرهان حسينن الفنانة ميرهان حسين
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