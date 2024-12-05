بالصور..ميرهان حسين تنشر صور من أحدث جلسة تصوير

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ميرهان حسين متابعيها، على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت تفاعل جمهورها.

ونشرت ميرهان الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، و وضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "قمرة، منورة الدنيا كلها، ضحكتك حياة، عسولة، صباحك زي الياسمين، أنيقة".

يذكر أن الفنانة ميرهان حسين، تنتظر عرض أحدث أعمالها، إذ تشارك في بطولة مسلسل "أمير العوامري" مع الفنان هاني سلامة، والذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2024، إلا أنه خرج من السباق قبل انطلاقه بأيام، على أن يتم عرضه خلال الفترة المُقبلة.

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