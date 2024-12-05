بعد تصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي.. صلاح عبدالله ينتقد إدارة ليفربول لهذا السبب

كتب- مروان الطيب:

انتقد الفنان الكبير صلاح عبدالله، إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك نظرًا لعدم تجديد عقد نجم الفريق وقائد المنتخب المصري محمد صلاح حتى الآن وسط أنباء عن رحيله من النادي خلال الفترة الماضية.

وعلق صلاح عبدالله على تعنت إدارة نادي ليفربول وعدم تجديد عقد صلاح عبر حسابه الرسمي على "X" وقال: "إلى إدارة ليفربول، بطلوا غتاتة، ده لولا صلاح النهاردة كنتوا اتغلبتوا تلاتة"، وجاء رد صلاح عبدالله بعد تألق محمد صلاح أمام نادي نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، واحرازه هدفين إلى جانب إسهامه في إحراز هدف، ليتصدر قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي.

وكانت آخر مشاركات الفنان صلاح عبدالله ظهوره كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "تيتا زوزو" بطولة الفنانة إسعاد يونس وعرض على قناة "dmc".

يذكر أن، صلاح عبدالله يشارك بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة منها فيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة رانيا يوسف، ومسلسل "بيضة دهب" بطولة إسلام إبراهيم وهنادي مهنا.

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