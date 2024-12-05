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محمد عبدالرحمن يعلن عن بدء تصوير مسلسل "برستيج"

01:00 م الخميس 05 ديسمبر 2024

كلاكيت مسلسل برستيج

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كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ "توتا"، عن بدء تصوير مسلسله الجديد "برستيج"، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة القادمة على إحدى منصات الترفيه.

ونشر "توتا"، صورة لـ "كلاكيت" العمل وذلك عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

يذكر أن المسلسل من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: محمد عبدالرحمن توتا ومصطفى غريب، ويشهد عودة الفنانة راندا عوض والدة الممثلة الشابة جميلة عوض للتمثيل مرة أخرى، بعد فترة غياب.

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مسلسل برستيج تصوير مسلسل برستيج محمد عبدالرحمن
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