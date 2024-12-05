بسبب تصريحاتها.. عفاف شعيب تتصدر قوائم بحث "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة عفاف شعيب تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد لقائها في برنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري.

وقالت عفاف عن سهير رمزي وشهيرة: "والله اللي يزعل يزعل هو حر، ربنا هو اللي بيحاسب العباد، مش أنا، كل واحد حسابه لوحده، لكن أنا زعلت إنهم بعد فترة طويلة جدًا قلعوا الحجاب، 22 سنة مش فترة قصيرة، ده عمر، ليه بتخلعوه؟ هما كانوا حلوين بالحجاب، ومن غير الحجاب برضو حلوين، بس ليه؟"

يذكر أن آخر أعمال عفاف شعيب كان مسلسل "محارب"، وعرض في موسم رمضان 2024، بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وناهد السباعي وماجد المصري ونرمين الفقي وتامر عبد المنعم ومحمود ياسين جونيور وملك أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

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