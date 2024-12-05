عمرو مصطفى يطرح أحدث أعماله الغنائية "أولى بيا".. فيديو

كتبت- سهيلة أسامة:

طرح الفنان عمرو مصطفى أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "أولى بيا"، وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

والأغنية من كلمات عز الدين، وألحان وغناء عمرو مصطفي، والكليب من إخراج وتوزيع جابور.

كان الفنان عمرو مصطفى طرح مؤخرًا أغنية "ليها فيا" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، والأغنية من أداء وألحان عمرو مصطفى، وكلمات أحمد إبراهيم، وتوزيع نادر حمدي.

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