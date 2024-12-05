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حدث بالفن| تووليت يكشف عن هويته وفنان يكشف معاناته من السحر والأعمال وأول تعليق من نور إيهاب بعد الانفصال

12:16 ص الخميس 05 ديسمبر 2024
حدث بالفن| تووليت يكشف عن هويته وفنان يكشف معاناته من السحر والأعمال وأول تعليق من نور إيهاب بعد الانفصال

النشرة الفنية

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إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ كارمن سليمان تكشف عن حملها الثاني، تفاصيل أول جلسات اللجنة المنظمة لحفل تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم، أصالة تعلق على مبادرة الزواج الجماعي ضمن فعاليات موسم الرياض، طفل "بلية ودماغه العالية" يكشف عن غيابه عن الساحة الفنية ٢٤ عام، أول تعليق من الفنانة نور إيهاب بعد انفصالها عن خطيبها وحذفها صورهما، باسم يوسف يفاجئ جمهور برنامج "Arabs Got Talent" بـ "جلابية" على الهواء، وغيرها من الأخبار.

باسم يوسف Arabs Got Talent حفل تووليت نور إيهاب عفاف شعيب بلية ودماغه العالية كريم هاشم أحلام الشامسي أصالة مبادرة الزواج الجماعي محمد رحيم شيرين عبد الوهاب كارمن سليمان

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