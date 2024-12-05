حدث بالفن| تووليت يكشف عن هويته وفنان يكشف معاناته من السحر والأعمال وأول تعليق من نور إيهاب بعد الانفصال

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ كارمن سليمان تكشف عن حملها الثاني، تفاصيل أول جلسات اللجنة المنظمة لحفل تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم، أصالة تعلق على مبادرة الزواج الجماعي ضمن فعاليات موسم الرياض، طفل "بلية ودماغه العالية" يكشف عن غيابه عن الساحة الفنية ٢٤ عام، أول تعليق من الفنانة نور إيهاب بعد انفصالها عن خطيبها وحذفها صورهما، باسم يوسف يفاجئ جمهور برنامج "Arabs Got Talent" بـ "جلابية" على الهواء، وغيرها من الأخبار.