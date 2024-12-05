ملك أحمد زاهر بدون مكياج وياسمين صبري بإطلالة شتوية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

تارا عماد

ظهرت الفنانة تارا عماد بدون مكياج ونشرت الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملامح هادئة.

أيتن عامر

شاركت الفنانة أيتن عامر متابعيها، أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية.

نهال عنبر

خطفت الفنانة نهال عنبر الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الذهبي.

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة شتوية، ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

ملك أحمد زاهر

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي بفستان طويل باللون الأبيض، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

هاجر أحمد

شاركت الفنانة هاجر أحمد متابعيها، أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

شيماء سيف

ظهرت الفنانة شيماء سيف مع الفنان هاني رمزي، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

نور إيهاب

نشرت الفنانة الشابة نور إيهاب صورًا جديدة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2"، الذي أقيم مساء أمس.