خالد جلال عن سعادته بتكريم الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد: "يا بختنا"

كتب- مروان الطيب:

أعرب المخرج الكبير خالد جلال، عن سعادته بتكريم النجمة القديرة فردوس عبد الحميد وذلك بالحفل الذي يقام مساء اليوم الأربعاء، في المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بحضور نخبة من نجوم وصناع المسرح المصري.

وقال المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي: "أود أن أتوجه بشكر خاص للأستاذ إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، على فكرته الرائعة في تكريم رواد وقامات عظيمة من تاريخ الفن المصري، ففي كل حفل تكريم كنت أشعر بفخر وأنا أرى تلك الشخصيات الفذة، واليوم أيضَا أقول يا بختنا، لأننا لا نملك إلا أن نفتخر بهذه القامات التي تركت بصمة كبيرة في تاريخنا".

واستكمل: "الفنانة فردوس عبد الحميد أثرت في جيل كامل، وأعمالها التي تم ذكرها في الفيلم التسجيلي الذي عرض خلال الحفل هي أعمال خالدة، ولا يمكن إلا أن نثمن هذه السيدة العظيمة التي لم تخن مهنتها لحظة واحدة، هي نموذج من العمق والإبداع، وسيدة مثالية بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وكان من أبرز الحضور، الفنانة سميرة عبد العزيز، الفنان رشوان توفيق، الفنانة عفاف شعيب، والشاعر جمال بخيت، المخرج محمد فاضل.

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