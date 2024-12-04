"الجمهور السعودي متميز وذواق".. هالة صدقي تتحدث عن كواليس "حاوريني يا كيكي"

كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة هالة صدقي، عن كواليس مسرحية "حاوريني يا كيكي" التي تعرض ضمن فعاليات "موسم الرياض" في الفترة من 4- 8 ديسمبر الجاري، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وحلت هالة صدقي ضيفة على موقع "سوليوود" السعودي، وتحدثت عن تعاونها لأول مرة مع معظم فريق عمل المسرحية، وعن سعادتها بمقابلة الجمهور السعودي الذي كان متشوقًا للعروض الفنية والمسرحية.

وعن كواليس مسرحية "حاوريني يا كيكي" قالت: "أنا صاحبة الفندق اللي بتدور فيه الأحداث بيجي لي ضيوف كتير، ونماذج كتير من البشر، وبيحصل أحداث حوالين الفندق وأنا اللي ببقى وسط الأحداث دي، فريق العمل أول مرة أتعامل معاهم، ما عدا رانيا يوسف، وسعيدة جدًا أني بتعامل مع ناس وزملاء جدد، ده بيجدد النشاط والفكرة أكتر، وإن شاء الله نقدم عمل متميز".

وأضافت: "على المسرح الممثل هو ملك خشبة المسرح، هو اللي بيقدر يحس الجمهور زهق امتى، امتى نقدر نقول الافيه، لكن في السينما أو في التلفزيون اللي بيبقى متحكم في كده هو المخرج".

وعن الجمهور السعودي قالت: "الجمهور السعودي كان متشوق كير للعروض المسرحية والفنية، وهو جمهور متميز لانه بيتذوق، وهم الحمد لله بيحبوا المسرحية وبيحبوا الفن المصري، وان احنا فعلا حد واحد لأنهم كمان فاهمين افيهاتنا وشغلنا فبيبقوا متفاعلين بشكل جيد".

تدور أحداث مسرحية "حاوريني يا كيكي" في إطار كوميدي، حول منافسة ثلاثة أصدقاء كل عام على الفوز بقلب فتاة جديدة، مستخدمين أساليبهم الخاصة، الرومانسية، المال والشهامة، لكن هذه المرة تتعقد الأمور بتدخل صاحبة الفندق التي تزيد من حدة المنافسة، وتشعل الرهان، بينما تقع الفتاة في حيرة، حيث تبادلهم جميعًا نفس المشاعر، ويشارك ببطولة المسرحية كل من دينا الشربيني، محمد أسامة، دياب، أحمد عبد الوهاب، تأليف هاني الطمباري، وإخراج بتول عرفة.

يذكر أن، الفنانة هالة صدقي تشارك في مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

بوسي شلبي ونادية الجندي وأمينة خليل.. استعدادت مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أصالة تعلق على مبادرة الزواج الجماعي ضمن فعاليات موسم الرياض