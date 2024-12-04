"جميلة زي مامتها".. الجمهور يعلق على أحدث ظهور لـ ريتاج ابنة الفنانة إيمان العاصي

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كتب- مروان الطيب:

تواصل ريتاج، ابنة الفنانة إيمان العاصي، نشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت ريتاج مقطع فيديو جديد، ظهرت خلاله بفستان جذاب خطفت به الأنظار، وسط العديد من التعليقات التي قام خلالها متابعيها بمقارنتها بجمال والدتها وعلقوا: "شوفوا حلوة ازاي، جميلة زي مامتها".

وحرصت الفنانة إيمان العاصي على حضور العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" رفقة ابنتها ريتاج، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء في مول مصر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والرياضي.

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وعرض للفنانة إيمان العاصي مؤخرًا، مسلسل "برغم القانون" وشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

يذكر أن، إيمان العاصي تنتظر عرض فيلمها الجديد "في عز الضهر" بطولة النجم العالمي مينا مسعود في أولى بطولاته المطلقة بالسينما المصرية، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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