"كشف عن هويته".. الموسيقيين توضح موقفها من حفل تووليت غدًا

كتب- مصطفى حمزة:

كشفت نقابة المهن الموسيقية، عن موقفها من حفل مؤدي أغاني الراب تو وليت، المقام غدا في الشيخ زايد.

وأعلن محمد عبد الله، وكيل النقيب العام والمتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، في بيان صحفي، أن المغني المعروف بـ”تو ليت” حضر إلى مقر النقابة، و تقدم بجميع الأوراق الرسمية والمستندات المطلوبة.

وأوضح، أن تووليت، كشف عن هويته الحقيقية أمام اللجنة المختصة في النقابة، وتمت الموافقة على منحه تصريحًا سنويًا، بعد استيفاء كافة الشروط القانونية.

وأكد متحدث الموسيقيين، أنه تم التصديق على إقامة الحفل المزمع عقده غدًا في “زد بارك”، مشيرًا إلى أن النقابة تتابع تنظيم الحفل للتأكد من الالتزام باللوائح والقواعد المنظمة للمهنة.

ويعد هذا الحفل هو الأول، الذي يقدمه مؤدي أغاني الراب تووليت، ضمن جولته للترويج لألبومه "كوكتيل أغاني" .

الحفل من المقرر إقامته مساء غدا الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري في زد بارك بالشيخ زايد.

أسعار تذاكر الدخول التي طرحت للحجز الإلكتروني, تتراوح بين 500 و 800 جنيه.

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