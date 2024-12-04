تركي آل الشيخ يكشف كواليس زيارة نجمات الفن لمعرض كريستيان ديور في الرياض

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كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن زيارة عدد من نجمات الوسط الفني لمعرض كريستيان ديور الذي يقام في مدينة الرياض.

ونشر تركي مقطع فيديو، ظهرت خلاله عدد من نجمات الوسط الفني وهن الفنانة دينا الشربيني، الفنانة هالة صدقي، الفنانة رانيا يوسف، المخرجة بتول عرفة، أثناء تجولهن داخل عدد من الأقسام الخاصة بالمعرض، وذلك عبر حسابه الرسمي على "X"، وعلق: "زيارة الفنانات إلى معرض كريستيان ديور: مصمم الأحلام".

ويواصل تركي آل الشيخ الترويج لفعاليات "موسم الرياض"، التي تشهد حضور جماهيري كبير، وأوضح أن موسم الرياض وصل إلى 6 ملايين زائر حتى الآن من جميع أنحاء العالم.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

وافتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا، استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

زيارة الفنانات دينا الشربينى وهاله صدقى ورانيا يوسف والمخرجة بتول عرفه إلى معرض كريستيان ديور: مصمم الأحلام 🙏❤️https://t.co/uNGGcuDSJd#BigTime #RiyadhSeason#DiorDesignerofDreams pic.twitter.com/VM24a49ICf — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 4, 2024

يذكر أن، تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

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