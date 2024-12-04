عفاف شعيب: "زعلت من خلع سهير رمزي وشهيرة الحجاب بعد 22 سنة"

كتبت- نوران أسامة:

أعربت الفنانة عفاف شعيب عن حزنها، بسبب قرار الفنانتين سهير رمزي وشهيرة خلع الحجاب، وذلك خلال لقائها في برنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري.

وقالت عفاف: "والله اللي يزعل يزعل هو حر، ربنا هو اللي بيحاسب العباد، مش أنا، كل واحد حسابه لوحده، لكن أنا زعلت إنهم بعد فترة طويلة جدًا قلعوا الحجاب، 22 سنة مش فترة قصيرة، ده عمر، ليه بتخلعوه؟ هما كانوا حلوين بالحجاب، ومن غير الحجاب برضو حلوين، بس ليه؟"

يذكر أن آخر أعمال عفاف شعيب كان مسلسل "محارب"، وعرض في موسم رمضان 2024، بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وناهد السباعي وماجد المصري ونرمين الفقي وتامر عبد المنعم ومحمود ياسين جونيور وملك أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

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