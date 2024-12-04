بوسي شلبي ونادية الجندي وأمينة خليل.. استعدادت مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب- مروان الطيب:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مع عدد من نجوم الوسط الفني وهم في طريقهم لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، المقرر أن تقام فعالياته في الفترة من 5-14 ديسمبر الجاري.

وظهرت بوسي شلبي على متن الطائرة برفقة عدد من النجوم والإعلاميين وهم الإعلامية لميس الحديدي، الفنانة أمينة خليل، الفنان محمد فراج، الفنانة بسنت شوقي، الفنانة هند صبري، الفنان محمد الشرنوبي، الفنان عمر السعيد وحرصوا على التقاط صورة تذكارية.

كما ظهرت بوسي شلبي وهي تتجول بعدد من الأقسام المختلفة من المهرجان، والتي تشهد استعدادات تجري على قدم وساق للانتهاء قبل حفل الافتتاح، وعلقت بوسي: "التجهيزات لريد كاربت مهرجان البحر الأحمر غدًا، نداء للنجمات أكبر ريد كاربت محتاجة جزمة مريحة".

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة. كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.

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