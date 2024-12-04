"بنش مارك" يوثق لحظة وصول محمد حماقي للرياض
كتبت- سهيلة أسامة:
وصل منذ قليل الفنان محمد حماقي إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية استعدادًا لحفله، المقرر إقامته مساء اليوم الأربعاء 4 ديسمبر.
ونشر الحساب الرسمي لشركة "بنش مارك" على "إنستجرام"، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول محمد حماقي وعلق الحساب: "وصول الفنان محمد حماقي للرياض".
وسبق وروج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ونشر بوستر الحفل عبر حسابه الخاص على "إنستجرام"، وعلق: "يحيي الفنان محمد حماقي حفلة في أكبر بطولة جولف بالرياض، في نادي الرياض للجولف 4 ديسمبر".
View this post on Instagram
اقرأ أيضًا:
أصالة تعلق على مبادرة الزواج الجماعي ضمن فعاليات موسم الرياض
بعد تعرضها للانتقاد.. أحلام الشامسي تنصح الفتيات: "أهلنا يتعبون ما نضغط عليهم"
نفاذ تذاكر حفل مدحت صالح ومي فاروق "سواح"
فيديو قد يعجبك: