"بنش مارك" يوثق لحظة وصول محمد حماقي للرياض

كتبت- سهيلة أسامة:

وصل منذ قليل الفنان محمد حماقي إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية استعدادًا لحفله، المقرر إقامته مساء اليوم الأربعاء 4 ديسمبر.

ونشر الحساب الرسمي لشركة "بنش مارك" على "إنستجرام"، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول محمد حماقي وعلق الحساب: "‏وصول الفنان محمد حماقي للرياض".

وسبق وروج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ونشر بوستر الحفل عبر حسابه الخاص على "إنستجرام"، وعلق: "يحيي الفنان محمد حماقي حفلة في أكبر بطولة جولف بالرياض، في نادي الرياض للجولف 4 ديسمبر".

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