"السحر" السبب.. طفل "بلية ودماغه العالية" يكشف عن غيابه عن الساحة الفنية ٢٤ عام

كتب-مصطفى حمزة:

بعد 24 عام من عرض فيلم "بلية ودماغه العالية"، عاد كريم هاشم "الذي ظهر طفلا بالفيلم" للظهور مؤكدا أن "السحر"، كان وراء غيابه.

كريم هاشم الذي ظهر في الفيلم، وأدى شخصية طفل يدعى جولد فنجر، خلال ظهوره في برنامج "القاهرة اليوم"، تحدث عن فترة غيابه.

وقال: "في بداية 2014 حصلي تخبط في حياتي، دخلت في سحر حد عمله لي وغبت عن الواقع، عن مدرستي ورياضتي وشغل، أنا مكنتش أنا".

وتابع: "كان عندي 14 سنة كنت فاتح محل إلكترونيات والدنيا كانت جميلة جدا لحد لقيت كل حاجة بتقف، عايز أنزل أشتغل مش قادر أنا نايم على طول، مفيش دراسة ولا شغل ولا حماس طفولة.

كريم هاشم، أضاف: "معشتش فترة الطفولة لأن الموضوع خد معايا سنين، عرفت في 2017، بدأت أفهم، قعدت كل السنين دي عطلان، بحاول اشتغل مش عارف".

وشارك كريم هاشم، خلال فترة طفولته، في مسلسلات عديدة، منها "الجانب الآخر"، وبعد ظهوره في فيلم "بلية ودماغه العالية"، شارك في فيلم "جالا جالا"،الذي عرض عام 2001.

فيلم "بلية ودماغه العالية" تأليف مدحت العدل، وإخراج نادر جلال، وبطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، و سعيد صالح، و هالة صدقي، و محمد شرف.

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كريم هاشم في طفولته في عدد من الأعمال الفنية منها « مسلسل الجانب الآخر، فيلم جالا جالا»، إلا أن أشهر أدواره كان في فيلم بلية ودماغه العالية، الذي اشتهر من خلاله باسم الجولد فنجر، ومن ثم اختفى تمامًا عن العمل الفني منذ 22 عام.