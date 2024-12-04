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بإطلالة أنيقة.. لطيفة تخضع لأحدث جلسة تصوير والجمهور: "فخر تونس"

04:54 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    لطيفة تخضع لجلسة تصوير جديدة
  • عرض 5 صورة
    لطيفة بإطلالة أنيقة
  • عرض 5 صورة
    لطيفة صور جديدة
  • عرض 5 صورة
    لطيفة تخطف الأنظار
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة التونسية لطيفة متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت على إعجاب جمهورها.

ونشرت لطيفة، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بـ جامبسوت باللون الأسود، وعقد لولي طويل.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ماشاء الله منورة، يا حبيبة القلب والروح، دائمًا منورة وبنفتخر بيكي، الله يحفظك، فخر تونس، أنيقة وجميلة".

يذكر أن الفنانة التونسية لطيفة، حصلت على جائزة مهرجان "ضيافة" كأفضل ألبوم لعام 2024 عن ألبومها "مفيش ممنوع".

وحقق ألبوم "مفيش ممنوع" نجاحًا لافتًا منذ إطلاقه، حيث قدمت لطيفة من خلاله تجربة موسيقية مبتكرة، تضمنت 10 أغاني صورت جميعها بطريقة الفيديو كليب، مع استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في 7 أغاني، في خطوة جريئة ومميزة على الساحة الفنية.

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لطيفة الفنانة التونسية الفنانة التونسية لطيفة
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