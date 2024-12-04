بإطلالة أنيقة.. لطيفة تخضع لأحدث جلسة تصوير والجمهور: "فخر تونس"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة التونسية لطيفة متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت على إعجاب جمهورها.

ونشرت لطيفة، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بـ جامبسوت باللون الأسود، وعقد لولي طويل.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ماشاء الله منورة، يا حبيبة القلب والروح، دائمًا منورة وبنفتخر بيكي، الله يحفظك، فخر تونس، أنيقة وجميلة".

يذكر أن الفنانة التونسية لطيفة، حصلت على جائزة مهرجان "ضيافة" كأفضل ألبوم لعام 2024 عن ألبومها "مفيش ممنوع".

وحقق ألبوم "مفيش ممنوع" نجاحًا لافتًا منذ إطلاقه، حيث قدمت لطيفة من خلاله تجربة موسيقية مبتكرة، تضمنت 10 أغاني صورت جميعها بطريقة الفيديو كليب، مع استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في 7 أغاني، في خطوة جريئة ومميزة على الساحة الفنية.

View this post on Instagram A post shared by Latifa لطيفة التونسية (@latifaofficial)

اقرأ أيضًا:

أصالة تعلق على مبادرة الزواج الجماعي ضمن فعاليات موسم الرياض

نفاذ تذاكر حفل مدحت صالح ومي فاروق "سواح"

صبا مبارك تعلق لأول مرة على تشبيهها بـ إنجي المقدم في "وتر حساس"

خاص| تفاصيل أول جلسات اللجنة المنظمة لحفل تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم

"تحقيق زلة اللسان" أحدثها.. حواديت أزمات نهاية كل عام التي تطارد شيرين عبدالوهاب