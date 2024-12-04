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منة فضالي بفستان أبيض.. والجمهور يعلق: "هتبقي أحلى عروسة"

04:28 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    منة فضالي
  • عرض 5 صورة
    منة فضالي
  • عرض 5 صورة
    منة فضالي
  • عرض 5 صورة
    منة فضالي
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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت فضالي الصور عبر حسابها الشخصي على موقع

"إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أبيض يشبه فستان الزفاف.

وعلقت على الصور: "تمسك بالأمل حتى آخر لحظة في حياتك، فالحياة مليئة بالمفاجآت غير المتوقعة".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "المبهرة دايمًا، هتبقي أحلى عروسة، ماشاء الله يامنة عروسة قمر، تجنني بالفستان الأبيض".

يذكر أن منة فضالي خاضت السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، عفاف شعيب، محمود الليثي، نرمين الفقي.

بالإضافة إلى مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدي كامل، أحمد خالد كزبرة، محمود عبدالمغني، وغيرهم من النجوم.

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منة فضالي مسلسل محارب إنستجرام
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