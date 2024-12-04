بعد تعرضها للانتقاد.. أحلام الشامسي تنصح الفتيات: "أهلنا يتعبون ما نضغط عليهم"

كتبت- نوران أسامة:

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، نصيحة للفتيات وذلك بعد أن تعرضت للانتقاد بسبب تكرار إطلالتها.

وكتبت أحلام، عدة تغريدات على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "X" من بينهم: "أولًا صباح الورد، طبعًا أعيد فساتيني لإني اشتريها بفلوسي مش هدية ولا ألبسها مرة واحدة وأرجعها للبوتيك، وهذه فعلًا رسالة للكل لا تضغطون على أهاليكم بالمصاريف".

وتابعت في تغريدة أخرى: "وحتى ولدي وبناتي معوداهم على هالشيء، وأوريهم شوفوا لبست هالفستان ورجعت لبسته مرة تانية، وأنا أحب أشيائي جدًا، وأنا أشوف البنات غاصبين أهاليهن غصب، والفستان مايتكرر والشنطة ما تتكرر والعبايات ليش".

واختتمت: "الحمدلله إحنا في خير ونعمة بس النعمة زواله، والإنسان يحمد ربه ويشكره ويحافظ على هالنعمة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أحلام الشامسي، أغنية "فدوة لعيونك" وهي من كلمات الأمير خالد الفيصل، وألحان الموسيقار طلال.

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