أصالة تعلق على مبادرة الزواج الجماعي ضمن فعاليات موسم الرياض

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن تنظيم حفل زواج جماعي يضم 600 شاب وشابة، والتي تُقام ضمن فعاليات موسم الرياض.

من جانبها، علقت الفنانة أصالة عبر حسابها الشخصي على موقع "إكس" على هذه المبادرة قائلة: "مبادرة عظيمة يدعمها شعب عظيم كريم ومتعاون على الخير ومتضامن، مبادرة خيرية غير مستغربة لأنها من أهلها مبروك للأفراح، ومبروك للعرسان والعرايس على هالدعم وهالسيمفونية حب اللي فرحوا وفرحنا فيها، فكرة جميلة يا أبو ناصر، اللي ما في منك ومعك حبيبنا أبو فواز، يعني لا حيصير أحلى من هيك".

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

اقرأ أيضًا:

حنان مطاوع تنشر صورًا من كواليس "صفحة بيضا"

ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور

نور النبوي: "أنا أهلاوي صميم ونفسي الزمالك ينافسنا".. فيديو

"تحقيق زلة اللسان" أحدثها.. حواديت أزمات نهاية كل عام التي تطارد شيرين عبدالوهاب

حسين الجسمي يقدم أغنية "عيد الاتحاد" في الذكرى الـ53 لليوم الوطني للإمارات