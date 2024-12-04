اليوم.. انطلاق عرض مسرحية "حاوريني يا كيكي" ضمن فعاليات موسم الرياض

كتبت- سهيلة أسامة:

تنطلق اليوم الأربعاء، عرض مسرحية "حاوريني يا كيكي" على خشبة مسرح محمد العلي، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، حيث يستمر العرض من 4 إلى 8 ديسمبر الجاري.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، قد روج للمسرحية عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ونشر مقطع فيديو ظهر فيه استعدادات فريق العمل، وعلق قائلاً: "استعدادات نجوم مسرحية حاوريني يا كيكي الكوميدية على مسرح محمد العلي من 4 إلى 8 ديسمبر".

ويشارك في العرض المسرحي عدد من نجوم الفن من بينهم دينا الشربيني، الفنانة هالة صدقي، رانيا يوسف، أوس أوس، دياب، أحمد عبدالوهاب، أحمد سلطان وأحمد عبدالهادي، وتأليف هاني الطمباري، وإخراج بتول عرفة.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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