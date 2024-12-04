غدا.. الفرقة القومية تقدم روائع أم كلثوم ف حفل ذكرى ميلادها بالأوبرا

كتب-مصطفى حمزة:

احتفالا تحتفل بذكرى ميلاد سيدة الغناء العربي أم كلثوم، تقيم دار الأوبرا برئاسة د. لمياء زايد، حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى المقام بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي في الثامنة مساء الخميس 5 ديسمبر على المسرح الكبير.

وتقدم الفرقة نخبة مختارة من أهم أعمال كوكب الشرق التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين، ومنها: للصبر حدود، اسأل روحك لـ الملحن محمد الموجي، أنساك وموسيقى فات الميعاد من ألحان بليغ حمدي، والأطلال لـ الملحن رياض السنباطي، يا مسهرني من ألحان سيد مكاوي، أمل حياتي من ألحان محمد عبدالوهاب .

ويقوم بأداء الأغاني، مطربات الفرقة، هند النحاس، إيناس عز الدين، غادة آدم، منار سمير، إيمان عبدالغني، ويشارك بتقديم موسيقى "فات الميعاد" عازف الكمان إيهاب صبحي.

يشار أن دار الأوبرا المصرية أعدت مجموعة من الفعاليات المميزة لإحياء ذكرى عمالقة الموسيقى والغناء العربي خلال موسمها الفني 2024 - 2025 بهدف تكريم أيقونات الإبداع وتخليد أسماء الراحلين منهم .