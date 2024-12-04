ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها، أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ياسمين، الصورة عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت خلال بإطلالة كاجوال، ارتدت فيها جاكيت باللون الأبيض وبنطلون جينز.

يذكر أن ياسمين صبري تشارك في دراما رمضان بمسلسل "ضل حيطة" من تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر.

وكانت آخر مشاركات الفنانة ياسمين صبري مسلسل "رحيل" والذي عُرض بموسم دراما رمضان 2024، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بينهم أحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني.

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