حنان مطاوع تنشر صورًا من كواليس "صفحة بيضا"

كتبت- سهيلة أسامة :

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورًا تجمعها بالفنانة ميمي جمال، والفنانة الشابة أيسل رمزي، من كواليس مسلسل "صفحة بيضا".

وشاركت "مطاوع" متابعيها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "أجمل وألذ وألطف 2 في الدنيا، مدام ميمي وآيسل حبيبتي، مسلسل "صفحه بيضا".

وانهالت عليهم تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "أنتم فنانين جمال أوي، الحلويين بزيادة، وحشتوني، مدام ميمي القمر".

مسلسل "صفحة بيضة" تدور أحداثه الدرامية في إطار اجتماعي تشويقي، وتتعرض حنان مطاوع للعديد من الأزمات وتسعى لحلها.

ويخوض بطولة المسلسل، حنان مطاوع، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، حنان يوسف، حسن العدل وآخرين، وتأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن.