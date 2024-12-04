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خاص| تفاصيل أول جلسات اللجنة المنظمة لحفل تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم

02:09 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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    تامر حسني
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    محمد رحيم الملحن الراحل
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    الشاعر فوزي إبراهيم
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كتب-مصطفى حمزة:

عقدت اللجنة المنظمة لحفل تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم، أول جلساتها، عقب الإجتماع الذي تم أمس بين وزير الثقافة د.أحمد هنو، ود.مدحت العدل "رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين".

الشاعر فوزي إبراهيم "أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "اللجنة المنظمة، عقدت أولى جلساتها مع د. لمياء زايد رئيس دار الأوبرا بالأمس للوقوف علي ترتيبات وتفاصيل الحفل، وكان الاجتماع بحضور مخرج الحفل د. عادل عبده والمايسترو مصطفى حلمي والشاعر مصطفى مرسي والملحن شريف حمدان".

وعن نجوم ونجمات الغناء المشاركين، والحاضرين في الحفل، قال الشاعر: "المطرب الكبير محمد ثروت، والفنان حميد الشاعري، والنجوم تامر حسني، إيهاب توفيق، ومحمد محيي ، مي فاروق، هيثم شاكر، الديفا سميرة سعيد، ورحبوا جميعا بالمشاركة في تكريم مبدع موسيقي طالما أثرى الساحة بإبداعاته، الموسيقار الراحل محمد رحيم".

جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة د.مدحت العدل، سبق وأعلنت عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، عن تنظيم حفل تكريم الموسيقار المصري الكبير الراحل محمد رحيم، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الأربعاء الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤، تحت رعاية السيد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

محمد رحيم أحمد هنو مدحت العدل فوزي إبراهيم
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