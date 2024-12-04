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دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالة جديدة والجمهور: "سمير غانم الصغير"

01:16 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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  • عرض 4 صورة
    دنيا سمير غانم
  • عرض 4 صورة
    دنيا سمير غانم
  • عرض 4 صورة
    دنيا سمير غانم
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها، على السوشيال ميديا، صورًا جديدة لها، ولاقت إعجاب الجمهور.

ونشرت دنيا الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة مختلفة ارتدت خلالها بدلة واسعة باللون الأزرق.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ماشاء الله ربنا يحميكي، قمر، وبعدين في الحلويات دي، أحلى واحدة، سمير غانم الصغير، إيه الجمال ده".

يذكر أن آخر ظهور للفنانة دنيا سمير غانم، أثناء حضورها لمشاهدة مسرحية "التلفزيون" بطولة حسن الرداد، وإيمي سمير غانم.

مسرحية "التلفزيون" بطولة: حسن الرداد، إيمي سمير غانم، أوس أوس، محمود حافظ، سليمان عيد، وبدرية طلبة، ومن تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد خطاب والإخراج لـ محمد الصغير.

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