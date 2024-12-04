نور النبوي: "أنا أهلاوي صميم ونفسي الزمالك ينافسنا".. فيديو

كتبت- نوران أسامة

تحدث الفنان نور النبوي عن انتمائه للنادي الأهلي، وذلك على هامش العرض الخاص من فيلمه "الحريفة 2" الذي يحمل عنوان "الريمونتادا".

وقال "نور" خلال لقائه في "أون تايم سبورت": "أنا أهلاوي صميم، وخالد النبوي كمان أهلاوي وبحب الزمالك جدًا وبقدره لأنه نادي كبير، وأتمنى دايمًا يبقى الزمالك والإسماعيلي وكل الأندية اللي في مصر تبقى كبيرة، ولكن ولائي للأهلي، لأن لو إنت لوحدك اللي كويس مفيش متعة ونفسي الزمالك ينافسنا".

يذكر أن الفنان نور النبوي احتفل مساء الثلاثاء 3 ديسمبر بالعرض الخاص لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"، الذي أقيم في مول مصر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الكرة المصرية، استعدادًا لبدء عرضه في السينمات اليوم الأربعاء.

وظهر خالد النبوي مع نجله نور على السجادة الحمراء، والتقط العديد من الصور التذكارية احتفالًا بعرض الفيلم في السينمات، وكان من أبرز الحضور لاعب منتخب مصر المعتزل، عبد الستار صبري، حارس المرمى المعتزل أمير عبد الحميد وزوجته، الفنانة الشابة نور إيهاب.

"أنا أهلاوي صميم والعيلة كلها أهلاوية"🦅🦅.. الفنان نور النبوي يكشف عن انتماءه وانتماء والده الفنان خالد النبوي#تغطية_خاصة pic.twitter.com/HPPx1DZZOc — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 3, 2024

اقرأ أيضًا:

ابنة السقا مع والدتها مها الصغير في ظهور نادر من عرض "الحريفة 2"

حسين الجسمي يقدم أغنية "عيد الاتحاد" في الذكرى الـ53 لليوم الوطني للإمارات

"روحه وموسيقاه معنا".. محمد منير يحيي ذكرى ميلاد الملحن الألماني رومان بونكا