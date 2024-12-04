"تحقيق زلة اللسان" أحدثها.. حواديت أزمات نهاية كل عام التي تطارد شيرين عبدالوهاب

كتب- مصطفى حمزة:

إحالة المطربة شيرين عبد الوهاب، للتحقيق، قرار من نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، جاء ضمن سلسة مواقف عصيبة تواجه المطربة على مدار 5 أعوام.

القرار الذي صدر أمس الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر، ومن قبله الأزمة التي أثارتها "زلة لسانها" عند حديثها عن الملحن الراحل محمد رحيم، في حفلها بالكويت، يوم 29نوفمبر، جمعت بينهما، وغالبية أزمات المطربة شيرين عبدالوهاب، مفارقة حدوثها في فترة واحدة، وهي نهاية كل عاما، وبالتحديد أواخر نوفمبر وديسمبر.

وفي التقرير التالي، نرصد تفاصيل أزمات المطربة شيرين عبدالوهاب، التي وقعت خلال الخمس أعوام الماضية،خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

الجمعه 29 نوفمبر 2024

طالبت المطربة شيرين عبد الوهاب، جمهور حفلها الذي أقيم في الكويت بعدم تشجيعها على الكلام على المسرح، بسبب "زلات لسانها".

المطربة شيرين عبدالوهاب، قالت في طلبها "بلاش تخلوني أتكلم أنا فضيحة"، وجاءت تلك الكلمات عقب زلة لسانها، وهي تطلب من الجمهور قراءة الفاتحة للملحن الراحل محمد رحيم، وقالت: "تعالوا نعمل سيئة جارية"، قبل أن تعود وتقدم اعتذارها عن الخطأ.

نوفمبر 2019

وأثارت المطربة، عواصف الغضب ضدها، عقب الحفل الذي أقيم في السعودية، في نوفمبر 2019 ووصل الأمر إلى تدشين هاشتاج بعنوان "اخرسي يا شيرين".

وبدات الأزمة عقب تعليق لها على المسرح، إذ قالت: "طالما ما نقدرش نستغنى عن الراجل فى حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن"، وفي حفل ثاني لها، علقت وقالت،: "المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة.. طب الرجالة دول عسل وسكر ومش عارفة إيه اللي مزعلهم في كده، أكيد دول شوية عوانس".

ديسمبر 2019

أثارت المطربة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل، خلال إحيائها حفل رأس السنة عام 2019،

إذ علقت على وقوع وتهشم حائط زجاجي، وقالت: "عادي إنت أكيد في مصر".

وخلال حديثها بشكل عفوي مع الجمهور، قالت المطربة: "أنا خسارة في البلد دي"، وهو الأمر الذي أدى إلى قيام أحد المحامين بتقديم بلاغ ضدها لدى النائب العام

نوفمبر 2020

بعد مرور عامين على الزواج، وقع الطلاق الأول بين المطربة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب، وتم الكشف عنه في ديسمبر 2020.

ديسمبر 2021

أعلنت المطربة شيرين عبدالوهاب، في أول ديسمبر 2021 عن ثاني طلاق تم بينها وبين الفنان حسام حبيب، وتحدثت في أكثر من برنامج عن تعرصها للضرب و التعذيب.

نوفمبر 2022

بدأ النزاع القضائي، بين المطربة شيرين عبدالوهاب، وشركة روتانا للصوتيات و المرئيات، أمام محكمة القاهرة الإقتصادية، وفي الجلسة التي عقدت يوم 29 نوفمبر، طالبت الشركة، بإلزام المطربة، بصفتها الشخصية، وكممثل قانوني لشركة La Mere for artistic productions holding، بالتعويض المالي بسبب مخالفتها بنود التعاقفد الذي تم عام 2019".

ديسمبر 2023

في 15 ديسمبر 2023، تم رسميا ثالث طلاق بين المطربة شيرين عبدالوهاب، والفنان حسام حبيب.