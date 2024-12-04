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شيرين رضا تشارك جمهورها صورة من طفولتها: "كنت لطيفة"

12:22 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة شيرين رضا، جمهورها صورة نادرة لها في فترة طفولتها.

ونشرت شيرين الصورة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "كنت لطيفة".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من متابعيها الذين أشادوا بجمالها منذ الصغر، وجاءت التعليقات كالتالي: "قمر، لسه زي ما أنتي حلوة، شيرين عسل وأنتي صغيرة وأنتي كبيرة، حلويات".

وتشارك شيرين رضا في فيلم "وداعًا حمدي"، والذي يضم عدد من النجوم وهم بيومي فؤاد، شيرين رضا، إنجي المقدم، أحمد فهيم، إنتصار، وآخرين، تأليف السيد عبد النبي، إخراج محمود زهران.

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