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بالصور.. كارمن سليمان تكشف عن حملها الثاني

12:01 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    كارمن سليمان تكشف عن حملها الثاني
  • عرض 4 صورة
    كارمن سليمان تكشف عن حملها
  • عرض 4 صورة
    كارمن سليمان مع زوجها الملحن مصطفى جاد
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كتبت- سهيلة اسامة:

تصدرت الفنانة كارمن سليمان تريند محرك البحث "جوجل"، بعد أن نشرت صورًا أعلنت فيها عن حملها الثاني.

وشاركت كارمن، متابعيها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت فيها وهي تضع يديها على جنينها، مع زوجها الملحن الموسيقي مصطفى جاد، وعلقت: "عائلتنا تكبر".

وكانت الفنانة كارمن سليمان، طرحت مؤخرًا فيديو كليب لأحدث أغنياتها، والتي تحمل اسم "بكائيات"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع يحيى يوسف، إخراج ساندي.

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كارمن سليمان جوجل الفنانة كارمن سليمان
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