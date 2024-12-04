بالصور.. كارمن سليمان تكشف عن حملها الثاني

ابنة السقا مع والدتها مها الصغير في ظهور نادر من عرض "الحريفة 2"

كتبت- سهيلة اسامة:

تصدرت الفنانة كارمن سليمان تريند محرك البحث "جوجل"، بعد أن نشرت صورًا أعلنت فيها عن حملها الثاني.

وشاركت كارمن، متابعيها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت فيها وهي تضع يديها على جنينها، مع زوجها الملحن الموسيقي مصطفى جاد، وعلقت: "عائلتنا تكبر".

وكانت الفنانة كارمن سليمان، طرحت مؤخرًا فيديو كليب لأحدث أغنياتها، والتي تحمل اسم "بكائيات"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع يحيى يوسف، إخراج ساندي.

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