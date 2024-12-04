وفاة والدة زوج نسرين أمين

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الفنانة نسرين أمين، عن وفاة والدة زوجها "حماتها"

وكتبت نسرين، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله حماتي وجدة ابنتي، السيدة أميمة كمال محمود زيد، برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة".

وعرض للفنانة نسرين أمين فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" بطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية، ويحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر المصري والسعودي.

يذكر أن نسرين أمين تشارك في مسلسل "حرب الجبالي" بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبدالله، فردوس عبد الحميد، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.