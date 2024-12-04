حسين الجسمي يقدم أغنية "عيد الاتحاد" في الذكرى الـ53 لليوم الوطني للإمارات

كتبت- منال الجيوشي

من أشعار صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة ورئیس مجلس الوزراء حاكم دبي، قدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية وطنية جديدة بمناسبة الذكرى الـ53 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

الأغنية بعنوان "عيد الاتحاد"، وتقول كلماتها: كلّ يوم يمر يقوى الاتحاد ... لي بنوهْ أهل العزومْ الغانمينْ ورايةُ الأمجاد مرفوعَة بحياد ... في السما يحمي حماها المخلصينَ ابتدت في كفْ زايدْ باعتمادْ

الأغنية من تلحين ماجد عبدالله، فيما تولى زيد عادل عملية التوزيع الموسيقي. المكس والماستر علي الأمير.

عيد الاتحاد عُرضت من خلال فيديو كليب تضمن مشاهد أرشيفية عبر قناة الفنان حسين الجسمي على موقع اليوتيوب، إضافة إلى بثها عبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية