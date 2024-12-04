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حدث بالفن| الموسيقيين تستدعي شيرين للتحقيق ونجوم الكرة مع الفنانين في العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"

12:00 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2024
حدث بالفن| الموسيقيين تستدعي شيرين للتحقيق ونجوم الكرة مع الفنانين في العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"

النشرة الفنية

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إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ كوثر مصطفى تكشف لمصراوي كواليس أحدث أغانيها مع محمد منير، الموسيقيين تستدعي شيرين للتحقيق بعد حديثها عن محمد رحيم، لماذا هددت أم كلثوم بتشريد أحمد فؤاد نجم؟، وفاء عامر تعتذر عن تصوير مسلسل "سيد الناس"، منة شلبي توجه الشكر لـ تركي آل الشيخ بعد نجاح مسرحية "شمس وقمر" في "موسم الرياض"، نجوم الكرة مع الفنانين في العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2..الريمونتادا"، وغيرها من الأخبار.

حدث بالفن كوثر مصطفى الموسيقيين تستدعي شيرين للتحقيق المستشار تركي آل الشيخ الطفل سامي أشرايطي أم كلثوم هددت بتشريد أحمد فؤاد نجم الراحل محمد رحيم وفاء عامر منة شلبي توجه تشكر تركي آل الشيخ نور إيهاب مع نور النبوي فيلم الحريفة 2 الريمونتادا مسرحية حاوريني يا كيكي

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